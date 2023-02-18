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Зеленский показал бойцов ВСУ, которые защищают страну от оккупантов

18 февраля 2023 11:49
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Зеленский показал бойцов ВСУ, которые защищают страну от оккупантов
Украинские защитники
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии бойцов ВСУ. Он показал военных, которые защищают страну от рашистов.

Глава государства поделился снимками в своем Telegram-канале.

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"Используем каждый день и каждую неделю, чтобы усиливать нашу защиту на фронте, чтобы укреплять наши международные позиции, чтобы увеличивать давление на россию и давать нашим людям новые возможности пройти это тяжелое время", — подчеркнул Зеленский.

Украинские военные

Украинские военные

Украинские военные

Украинские военные

Украинские военные

Украинские военные

Украинские военные

Украинские военные

Украинские военные

Украинские военные

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия уже начала новое наступление. По его словам, атаки рф уже происходят на нескольких направлениях.

Также мы писали, что на днях Зеленский рассказал об успехах украинской дипломатии по поставке оружия для нужд ВСУ и будущего членства Украины в ЕС. Он сообщил, какие страны готовы предоставить больше боеприпасов и артиллерии.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинской победе нет альтернативы. Также не может быть альтернативы тому, чтобы полностью освободиться от российской агрессии.

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