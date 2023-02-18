Зеленський показав бійців ЗСУ, які захищають країну від окупантів

Українські захисники

Президент України Володимир Зеленський опублікував світлини бійців ЗСУ. Він показав військових, які захищають країну від рашистів.

Глава держави поділився знімками у своєму Telegram-каналі.

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"Використовуємо кожен день і кожен тиждень, щоб посилювати наш захист на фронті, щоб зміцнювати наші міжнародні позиції, щоб збільшувати тиск на росію й давати нашим людям нові можливості пройти цей важкий час", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія вже почала новий наступ. За його словами, атаки рф вже відбуваються на кількох напрямках.

Також ми писали, що днями Зеленський розповів про успіхи української дипломатії щодо постачання зброї для потреб ЗСУ та майбутнього членства України в ЄС. Він повідомив, які конкретно країни готові надати більше боєприпасів та артилерії.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українській перемозі немає альтернативи. Також не може бути альтернативи тому, щоби повністю звільнитися від російської агресії.