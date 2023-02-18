Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський показав бійців ЗСУ, які захищають країну від окупантів arrow

Зеленський показав бійців ЗСУ, які захищають країну від окупантів

18 лютого 2023 11:49
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський показав бійців ЗСУ, які захищають країну від окупантів
Українські захисники
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський опублікував світлини бійців ЗСУ. Він показав військових, які захищають країну від рашистів.

Глава держави поділився знімками у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Деталі

"Використовуємо кожен день і кожен тиждень, щоб посилювати наш захист на фронті, щоб зміцнювати наші міжнародні позиції, щоб збільшувати тиск на росію й давати нашим людям нові можливості пройти цей важкий час", — наголосив Зеленський.

Украинские военные

Украинские военные

Украинские военные

Украинские военные

Украинские военные

Украинские военные

Украинские военные

Украинские военные

Украинские военные

Украинские военные

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія вже почала новий наступ. За його словами, атаки рф вже відбуваються на кількох напрямках.

Також ми писали, що днями Зеленський розповів про успіхи української дипломатії щодо постачання зброї для потреб ЗСУ та майбутнього членства України в ЄС. Він повідомив, які конкретно країни готові надати більше боєприпасів та артилерії.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українській перемозі немає альтернативи. Також не може бути альтернативи тому, щоби повністю звільнитися від російської агресії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з фото

13:10 Росіяни обстріляли Очаків: припускають, що це були запалювальні снаряди

12:57 Генпрокурор України зустрівся з Дубравкою Шуїця: обговорили примусову депортацію дітей до рф

Новина з фото

12:55 У Міноборони Британії розповіли, коли Україна зможе отримати винищувачі Typhoon

12:44 В "Ашані" відкидають звинувачення в постачанні "гуманітарки" росармії

Новина з фото

12:37 В Україні судитимуть російського пілота, який розстріляв мирного жителя Чернігова

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

12:35 Ще одне судно вийде у рамках програми "Grain from Ukraine" з чорноморського порту: зерно піде до Африки

12:18 ChatGPT запрацював в Україні: що про нього відомо

Новина з відео

12:09 Окупанти пошкодили десять багатоповерхівок та поранили двох людей у Хмельницькому

11:56 В Укренерго заявили про повернення енергосистеми до нормальної роботи

11:29 Сили ППО знищили дві російські ракети "Калібр"

Новина з відео

12:09 Окупанти пошкодили десять багатоповерхівок та поранили двох людей у Хмельницькому

Новина з відео

08:30 Циганков вперше забиває та віддає гольову передачу в чемпіонаті Іспанії

Новина з відео

08:15 Режисер Семен Горов презентував документалку про українських митців під час війни

Новина з відео

20:33 Зеленський про військову допомогу Україні: знімається табу щодо далекобійних ракет

Новина з відео

20:25 "Не планувала цей реліз": Слава Камінська презентувала нову україномовну пісню

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:20 Для повного переходу на українську мову Одещині знадобиться 10 років: представниця мовного омбудсмена на півдні Ярослава Вітко-Присяжнюк

Новина з відео

18:15 "Росіяни підтримують цей режим": фронтмен гурту Scorpions прокоментував війну в Україні

Новина з відео

17:50 Гуменюк прокоментувала насильне вручення повісток в Одесі

Новина з відео

17:22 "Це таємна програма": російські пропагандисти вигадали страшилку про європейців, які полюють за розумними дітьми

Новина з відео

16:13 Нідерланди, Німеччина та Данія готові передати Україні близько 100 танків, — Зеленський

10:00 Ізраїль злазить із паркану: допомога Україні буде збільшена, питання з постачанням зброї залишилося відкритим

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 51-й. Поблизу кордону ворог будує військові табори

22:00 Як росія дестабілізує ситуацію в Молдові

Рік великої війни

19:30 Що відбувається на ринку праці України з початку війни

Ексклюзив

18:20 Для повного переходу на українську мову Одещині знадобиться 10 років: представниця мовного омбудсмена на півдні Ярослава Вітко-Присяжнюк

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00 Росія накопичує ракети й тягне до кордонів з Україною авіацію: якою може бути атака 24 лютого

Ексклюзив

09:00 Активність антикорупціонерів: локшина на вуха Заходу чи єдина можливість вижити

08:00 Присутність вагнерівців в Африці зростає

Ексклюзив

23:00 "Під час війни це дуже небезпечна роль": Віктор Ягун про загадкові смерті російських чиновників

20:07 Чого очікувати на Мюнхенській конференції з безпеки

Актуальне по темі

None 18 Лютий 13:06

Росіяни обстріляли Очаків: припускають, що це були запалювальні снаряди

None 18 Лютий 12:57

Генпрокурор України зустрівся з Дубравкою Шуїця: обговорили примусову депортацію дітей до рф

None 18 Лютий 12:59

У Міноборони Британії розповіли, коли Україна зможе отримати винищувачі Typhoon

None 18 Лютий 13:00

В "Ашані" відкидають звинувачення в постачанні "гуманітарки" росармії

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB