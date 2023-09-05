Зеленский показал боевые бригады, которые защищают Украину
Президент Украины Владимир Зеленский показал боевые бригады, которые храбро защищают страну от российских оккупантов. Он поблагодарил их за службу.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
Боевые бригады
"53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, 148-я отдельная артиллерийская бригада, 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 109-я отдельная бригада территориальной обороны, стабилизационные пункты, в которых оказывают помощь нашим воинам", — написал Зеленский.
Глава государства поблагодарил военных за службу и храбрость от себя и всех украинцев.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский вчера совершил рабочие поездки в Донецкую и Запорожскую область. Там он встретился с военнослужащими боевых бригад, держащих оборону на этих направлениях фронта.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский посетил личный состав подразделений Вооруженных сил Украины, которые сражаются на Запорожском направлении. Общаясь с бойцами, глава государства вручил им военные награды за выдающиеся заслуги в обороне Украины.