Зеленский показал боевые бригады, которые защищают Украину

Президент Владимир Зеленский и украинские военные. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский показал боевые бригады, которые храбро защищают страну от российских оккупантов. Он поблагодарил их за службу.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Боевые бригады

"53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, 148-я отдельная артиллерийская бригада, 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 109-я отдельная бригада территориальной обороны, стабилизационные пункты, в которых оказывают помощь нашим воинам", — написал Зеленский.

Глава государства поблагодарил военных за службу и храбрость от себя и всех украинцев.

Президент Владимир Зеленский и украинские военные. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский и украинские военные. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский и украинские военные. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский и украинский военный. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский и украинские военные. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский и украинские военные. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский и украинские военные. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский и украинские военные. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский вчера совершил рабочие поездки в Донецкую и Запорожскую область. Там он встретился с военнослужащими боевых бригад, держащих оборону на этих направлениях фронта.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский посетил личный состав подразделений Вооруженных сил Украины, которые сражаются на Запорожском направлении. Общаясь с бойцами, глава государства вручил им военные награды за выдающиеся заслуги в обороне Украины.