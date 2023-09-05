Зеленський показав бойові бригади, які захищають Україну

Президент Володимир Зеленський та українські військові. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський показав бойові бригади, які хоробро захищають країну від російських окупантів. Він подякував їм за службу.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Бойові бригади

"53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 148-ма окрема артилерійська бригада, 82-га окрема десантно-штурмова бригада, 109-та окрема бригада територіальної оборони, стабілізаційні пункти, у яких надають допомогу нашим воїнам", — написав Зеленський.

Глава держави подякував військовим за службу та хоробрість від себе та всіх українців.

Президент Володимир Зеленський та українські військові. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський та українські військові. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський та українські військові. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський та український військовий. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський та українські військові. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський та українські військові. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський та українські військові. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський та українські військові. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вчора здійснив робочі поїздки у Донецьку та Запорізьку область. Там він зустрівся з військовослужбовцями бойових бригад, які тримають оборону на цих напрямках фронту.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відвідав особовий склад підрозділів Збройних сил України, які б'ються на Запорізькому напрямку. Поспілкувавшись з бійцями, голова держави вручив їм військові нагороди за визначні заслуги в обороні України.