Зеленский показал, как эвакуируют людей с затопленных территорий: щемящие фото
Российские террористы хотят, чтобы украинцы страдали и делают все для этого. Подрыв Каховской ГЭС — еще одно доказательство их зверств.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото, как эвакуируют людей из затопленных территорий.
Эвакуация украинцев
"Любой террорист рассчитывает всего на несколько форм результата для себя: это страдание людей, это запугивание людей и это руины, которые оставляет террор. Именно так Россия действует и в этом", — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что власть сделает все, чтобы гарантировать людям основу жизни даже после столь масштабной катастрофы.
Владимир Зеленский опубликовал работы таких фотографов: Andre Luís Alves, Serhii Korovainyi для Wall Street Journal, Pavlo Petrov для СЭС Украины, Стас Козлюк, Костиантин Liberov и Улада Liberova, SES of Ukraine.
Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.
Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.
В результате подтоплений один человек погиб в Николаевской области подтверждена гибель девяти человек во временно оккупированных Олешках на левом берегу Херсонской области.
А уже 8 июня генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище пересек "мертвую точку" и теперь водозабор невозможен.