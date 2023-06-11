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Зеленский показал, как эвакуируют людей с затопленных территорий: щемящие фото

11 июня 2023 12:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский показал, как эвакуируют людей с затопленных территорий: щемящие фото
Эвакуация людей из затопленных территорий. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские террористы хотят, чтобы украинцы страдали и делают все для этого. Подрыв Каховской ГЭС — еще одно доказательство их зверств.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото, как эвакуируют людей из затопленных территорий.

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Эвакуация украинцев

"Любой террорист рассчитывает всего на несколько форм результата для себя: это страдание людей, это запугивание людей и это руины, которые оставляет террор. Именно так Россия действует и в этом", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что власть сделает все, чтобы гарантировать людям основу жизни даже после столь масштабной катастрофы.

эвакуация людей
Эвакуация людей из затопленных территорий
эвакуация людей
Эвакуация людей из затопленных территорий
эвакуация людей
Эвакуация людей из затопленных территорий
эвакуация людей
Эвакуация людей из затопленных территорий
эвакуация людей
Последствия затоплений в Херсонской области
эвакуация людей
Последствия затоплений в Херсонской области
эвакуация людей
Последствия затоплений в Херсонской области
эвакуация людей
Последствия затоплений в Херсонской области

Владимир Зеленский опубликовал работы таких фотографов: Andre Luís Alves, Serhii Korovainyi для Wall Street Journal, Pavlo Petrov для СЭС Украины, Стас Козлюк, Костиантин Liberov и Улада Liberova, SES of Ukraine.

Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.

В результате подтоплений один человек погиб в Николаевской области подтверждена гибель девяти человек во временно оккупированных Олешках на левом берегу Херсонской области.

А уже 8 июня генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище пересек "мертвую точку" и теперь водозабор невозможен.

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