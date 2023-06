Зеленський показав, як евакуюють людей із затоплених територій: щемливі фото

Евакуація людей із затоплених територій. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Російські терористи хочуть, аби українці страждали, та роблять усе для цього. Підрив Каховської ГЕС — ще один доказ їхніх звірств.

Президент України Володимир Зеленський опублікував фото, як евакуюють людей із затоплених територій.

Читайте також:

Евакуація українців

"Будь-який терорист розраховує лише на кілька форм результату для себе: це страждання людей, це залякування людей і це руїни, які лишає по собі терор. Саме так Росія діє і в цьому", — сказав глава держави.

Він наголосив, що влада зробить все, аби гарантувати людям основу життя навіть після такої масштабної катастрофи.

Евакуація людей із затоплених територій

Евакуація людей із затоплених територій

Евакуація людей із затоплених територій

Евакуація людей із затоплених територій

Наслідки затоплень у Херсонській області

Наслідки затоплень у Херсонській області

Наслідки затоплень у Херсонській області

Наслідки затоплень у Херсонській області

Володимир Зеленський опублікував роботи таких фотографів: André Luís Alves, Serhii Korovainyi for The Wall Street Journal, Pavlo Petrov for SES of Ukraine, Stas Kozljuk, Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova, SES of Ukraine.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

Унаслідок підтоплень одна людина загинула на Миколаївщині, підтверджено загибель дев'ятьох людей у тимчасово окупованих Олешках на лівому березі Херсонщини.

А вже 8 червня генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота повідомив, що рівень води в Каховському водосховищі перетнув "мертву точку" і тепер водозабір неможливий.