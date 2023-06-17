Зеленский показал, как ВСУ отбивают каждый клочок земли

Украинский военный на фронте. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Каждый отбитый клочок земли украинскими военными — это доказательство всему миру, что Украина победит. Вооруженные силы Украины все для этого делают.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский и опубликовал соответствующие кадры.

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"Каждая отраженная в оккупантов позиция, каждая занятая нашими силами высота — это новые и новые аргументы для мира, что Украина может, может победить", — заявил Зеленский.

Глава государства также поблагодарил каждого воина, каждого и каждого, кто спасает наших бойцов после ранений, кто тренирует наших воинов и кто поставляет для украинской обороны все необходимое.

Украинские пилоты у самолета

Украинский флаг в одном из освобожденных сел в Донецкой области

Украинский военный на фронте

Украинские военные на фронте

Спасатель разбирает завалы

Украинский военный на фронте. Фото: Evgeniy Zavgorodniy

Украинские военные на фронте

Украинские военные на фронте

Владимир Зеленский опубликовал фото таких фотографов: Pylyp Dziuba, Kostiantyn Liberov и Vlada Liberova, Pavlo Petrov для государственного маркетинга службы Украины, Донецкой отдельной бригады территорий обороны, Oleg Palchyk, Evgeniy Zavgorodniy.

Напомним, недавно глава государства показал работу украинских военных на фронте.