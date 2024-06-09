Украине необходимо большее количество ПВО для защиты от российских атак

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 9 июня, обнародовал кадры последствий российских атак на Херсонскую область в течение прошлой недели. Он призвал международных партнеров предоставить Украине системы ПВО.

Соответствующее видео украинский лидер опубликовал в Telegram.

Читайте также:

Атаки оккупантов на Херсонщину

Президент подчеркнул, что Россия может продолжать эту войну только потому, что может продолжать террор — бить управляемыми авиабомбами, ракетами разных типов, дронами.

"Именно поэтому эффективная противовоздушная оборона, РЭБ, боевая авиация — это ключ к тому, чтобы укрепить защиту нашей страны, наших людей, наших фронтовых позиций и чтобы изгнать оккупанта из Украины", — отметил Зеленский.

В то же время, украинский лидер поблагодарил всех, кто уже помогает Украине защищаться от российской агрессии. Но отметил, что мы нуждаемся в большей поддержке — именно такого уровня защиты, который сделает невозможным российский террор.

Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский заявил, что Украина владеет примерно 25% необходимых средств противовоздушной обороны для своей защиты.

Кроме того, Украина усиливает собственную противовоздушную оборону. Так, была приобретена вторая радарная система Control Master 200 у французской компании Thales.