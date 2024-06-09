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Зеленский показал кадры последствий обстрелов Херсонщины и призвал партнеров предоставить ПВО

9 июня 2024 13:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украине необходимо большее количество ПВО для защиты от российских атак
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 9 июня, обнародовал кадры последствий российских атак на Херсонскую область в течение прошлой недели. Он призвал международных партнеров предоставить Украине системы ПВО.

Соответствующее видео украинский лидер опубликовал в Telegram.

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Президент подчеркнул, что Россия может продолжать эту войну только потому, что может продолжать террор — бить управляемыми авиабомбами, ракетами разных типов, дронами.

"Именно поэтому эффективная противовоздушная оборона, РЭБ, боевая авиация — это ключ к тому, чтобы укрепить защиту нашей страны, наших людей, наших фронтовых позиций и чтобы изгнать оккупанта из Украины", — отметил Зеленский.

В то же время, украинский лидер поблагодарил всех, кто уже помогает Украине защищаться от российской агрессии. Но отметил, что мы нуждаемся в большей поддержке — именно такого уровня защиты, который сделает невозможным российский террор.

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Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский заявил, что Украина владеет примерно 25% необходимых средств противовоздушной обороны для своей защиты.

Кроме того, Украина усиливает собственную противовоздушную оборону. Так, была приобретена вторая радарная система Control Master 200 у французской компании Thales.

Владимир Зеленский
ПВО
обстрелы
ракеты
война в Украине
беспилотники
Херсонская область

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