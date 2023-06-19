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Зеленский показал жуткие фото разрушений из-за российской агрессии

19 июня 2023 12:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский показал жуткие фото разрушений из-за российской агрессии
Владимир Зеленский. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 19 июня, президент Украины Владимир Зеленский показал, как российские оккупанты сделали из украинских городов руины. Он отметил, что в будущем все будет восстановлено.

Новые фотографии он опубликовал в своем телеграмм-канале.

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"Ни одной руины в Украине не останется. Все отстроим, все восстановим. И уж точно знаем, какие шаги в каком тайминге и какими силами нужно сделать, чтобы победить российскую агрессию и нашим восстановлением. Когда руины исчезают, то проигрывает не просто агрессор, а сама идея агрессии. И это будет", — подчеркнул глава государства.

Российские обстрелы не утихают

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки атаковали на восточных направлениях. На северо-востоке и юге оккупанты наносили воздушные удары по территории Украины.

За прошедшие сутки, 18 июня, российские оккупанты нанесли более 150 ударов по позициям украинских войск и украинским городам и селам.

Результат этих многочисленных обстрелов — погибшие и раненые гражданские украинцы. Разрушено и повреждено большое количество объектов на территории Украины, в том числе более 20 жилых домов и одна школа.

Напомним, Владимир Зеленский в Международный день отца опубликовал трогательное видео

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