Зеленский показал жуткие фото разрушений из-за российской агрессии
Сегодня, 19 июня, президент Украины Владимир Зеленский показал, как российские оккупанты сделали из украинских городов руины. Он отметил, что в будущем все будет восстановлено.
Новые фотографии он опубликовал в своем телеграмм-канале.
"Ни одной руины в Украине не останется. Все отстроим, все восстановим. И уж точно знаем, какие шаги в каком тайминге и какими силами нужно сделать, чтобы победить российскую агрессию и нашим восстановлением. Когда руины исчезают, то проигрывает не просто агрессор, а сама идея агрессии. И это будет", — подчеркнул глава государства.
Российские обстрелы не утихают
Российские оккупационные войска за прошедшие сутки атаковали на восточных направлениях. На северо-востоке и юге оккупанты наносили воздушные удары по территории Украины.
За прошедшие сутки, 18 июня, российские оккупанты нанесли более 150 ударов по позициям украинских войск и украинским городам и селам.
Результат этих многочисленных обстрелов — погибшие и раненые гражданские украинцы. Разрушено и повреждено большое количество объектов на территории Украины, в том числе более 20 жилых домов и одна школа.
Напомним, Владимир Зеленский в Международный день отца опубликовал трогательное видео.