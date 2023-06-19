Зеленський показав моторошні фото руйнувань через російську агресію

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Сьогодні, 19 червня, президент України Володимир Зеленський показав, як російські окупанти зробили з українських міст руїни. Він зазначив, що в майбутньому все буде відбудовано та відновлено.

Нові світлини він опублікував у своєму телеграм-каналі.

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"Жодної руїни в Україні не залишиться. Усе відбудуємо, усе відновимо. І вже точно знаємо, які кроки в якому таймінгу та якими силами треба зробити, щоб перемогти російську агресію і нашою відбудовою. Коли руїни зникають, то програє не просто агресор, а сама ідея агресії. І це буде", — наголосив глава держави.

Російські обстріли не вщухають

Російські окупаційні війська протягом минулої доби атакували на східних напрямках. На північному сході та півдні окупанти завдавали повітряних ударів по території України.

Протягом минулої доби, 18 червня, російські окупанти завдали понад 150 ударів по позиціях українських військ та українських містах і селах.

Результатом цих численних обстрілів є загиблі та поранені цивільні українці. Зруйнована та пошкоджена велика кількість об’єктів на території України, зокрема понад 20 житлових будинків і одна школа.

Нагадаємо, Володимир Зеленський в Міжнародний день батька опублікував зворушливе відео.