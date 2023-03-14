Зеленский показал украинских добровольцев, которые храбро стали на защиту государства

Украинские добровольцы

Президент Украины Владимир Зеленский показал добровольцев, которые защищают страну от оккупантов. Он назвал их "героическими воинами".

Фото украинских добровольцев Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

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"В прошлом — люди разных профессий с разным жизненным путем и историей. Сейчас — героические воины. И обязательно придет время — станут украинскими победителями", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что украинские добровольцы встали на защиту независимости государства по зову сердца. Они достойно защищают страну вместе со всеми бойцами сил обороны и безопасности.

"Украина благодарна каждому и каждой, кто почувствовал, что время стать воином. Украина гордится всеми, кто приближает победу для нашего государства. Украина всегда будет помнить всех своих героев, которые отдали жизнь за свободу", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил решение правительства о выделении дополнительных средств из бюджета на безопасность и оборону более чем в 500 млн грн. Он отметил, что все эти средства будут направлены на финансовое обеспечение военных, поддержку сектора обороны государства и на оборонное оборудование, в том числе дроны.

Также мы писали, что Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас живем в то время, когда все исторические сложности для нашего государства можем победить. По его словам, нужно беречь единство, друг друга и Украину.

Добавим, пока жизнь миллионов украинцев под угрозой Силы обороны будут продолжать битву с агрессором. Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что украинские защитники устоят в этом сражении.