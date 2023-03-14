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Зеленский показал украинских добровольцев, которые храбро стали на защиту государства

14 марта 2023 09:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские добровольцы
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский показал добровольцев, которые защищают страну от оккупантов. Он назвал их "героическими воинами".

Фото украинских добровольцев Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

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Подробности

"В прошлом — люди разных профессий с разным жизненным путем и историей. Сейчас — героические воины. И обязательно придет время — станут украинскими победителями", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что украинские добровольцы встали на защиту независимости государства по зову сердца. Они достойно защищают страну вместе со всеми бойцами сил обороны и безопасности.

"Украина благодарна каждому и каждой, кто почувствовал, что время стать воином. Украина гордится всеми, кто приближает победу для нашего государства. Украина всегда будет помнить всех своих героев, которые отдали жизнь за свободу", — добавил Зеленский.

Украинские добровольцы

Украинские добровольцы

Украинские добровольцы

Украинские добровольцы

Украинские добровольцы

Украинские добровольцы

Украинские добровольцы

Украинские добровольцы

Украинские добровольцы

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил решение правительства о выделении дополнительных средств из бюджета на безопасность и оборону более чем в 500 млн грн. Он отметил, что все эти средства будут направлены на финансовое обеспечение военных, поддержку сектора обороны государства и на оборонное оборудование, в том числе дроны.

Также мы писали, что Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас живем в то время, когда все исторические сложности для нашего государства можем победить. По его словам, нужно беречь единство, друг друга и Украину.

Добавим, пока жизнь миллионов украинцев под угрозой Силы обороны будут продолжать битву с агрессором. Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что украинские защитники устоят в этом сражении.

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