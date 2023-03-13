Ексклюзивні кадри: Зеленський показав потужні фото українських захисників на лінії фронту
Україна вже 383 дні бореться з навалою російських окупаційних військ. Президент України Володимир Зеленський показав потужні фото українських захисників на лінії зіткнення.
Відповідні кадри Зеленський опублікував у своєму Telegram.
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"Україна досягла найбільшої національної єдності у своїй історії. Україна обʼєднала світ. Українці надихають сотні інших народів тим, як захищають свою державу та свободу", — сказав президент.
Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що сили і ресурси, які залучені для оборони Бахмута, не дають російським військам реалізувати свій задум і змушує відмовитись від просування вперед. Україні ж необхідно виграти час для весняного контрнаступу, що вже не за горами.
Також ЗМІ пишуть, що Українські військові активно готуються до контрнаступу. Для цього ЗСУ протягом кількох місяців накопичують силу та техніку.
Фото: Володимир Зеленський/ Telegram