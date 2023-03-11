"Знаю, що ми вистоїмо": Зеленський показав потужні фото українських захисників

Українські воїни продовжують чинити спротив силам агресора

Поки життя мільйонів українців під загрозою Сили оборони будуть продовжувати битву з агресором. Президент Володимир Зеленський висловив впевненість, що українські захисники вистоять у цій битві.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму Telegram.

"Поки окупант на нашій землі, поки нашим містам загрожує руйнація, поки життя й свобода мільйонів українців під загрозою, ми повинні продовжувати цю битву. І ми вистоїмо. Я знаю, що ми вистоїмо", — написав він.

Глава держави також оприлюднив серію фото, на яких зображені українські захисники за роботою.

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що сили і ресурси, які залучені для оборони Бахмута, не дають російським військам реалізувати свій задум і змушує відмовитись від просування вперед. Україні ж необхідно виграти час для весняного контрнаступу, що вже не за горами.

Також ЗМІ пишуть, що Українські військові активно готуються до контрнаступу. Для цього ЗСУ протягом кількох місяців накопичують силу та техніку.

Фото: Aris Messinis, Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova, Peter Batanov, Vladimir Simicek, Marian Kushnir, Rick Mave, Manu Brabo

