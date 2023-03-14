Зеленський показав українських добровольців, які хоробро стали на захист держави

Українські добровольці

Президент України Володимир Зеленський показав добровольців, які захищають країну від окупантів. Він назвав їх "героїчними воїнами".

Світлини українських добровольців Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.

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"У минулому – люди різних професій із різним життєвим шляхом та історією. Зараз – героїчні воїни. І обов’язково настане час – стануть українськими переможцями", — наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що українські добровольці стали на захист незалежності держави за покликом серця. Вони гідно боронять країну разом з усіма бійцями сил оборони та безпеки.

"Україна вдячна кожному і кожній, хто відчув, що час стати воїном. Україна пишається всіма, хто здобуває перемогу для нашої держави. Україна завжди пам’ятатиме всіх своїх героїв, які віддали життя за свободу", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав рішення уряду про виділення додаткових коштів із бюджету на безпеку та оборону у понад 500 млн грн. Він наголосив, що усі ці кошти будуть спрямовані на фінансове забезпечення військових, підтримку сектору оборони держави та на оборонне обладнання, в тому числі дрони.

Також ми писали, що Володимир Зеленський наголосив, що ми зараз живемо у той час, коли всі історичні складнощі для нашої держави можемо перемогти. За його словами, потрібно берегти єдність, одне одного та Україну.

Додамо, Поки життя мільйонів українців під загрозою Сили оборони будуть продовжувати битву з агресором. Президент Володимир Зеленський висловив впевненість, що українські захисники вистоять у цій битві.