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"Воїни з незламною волею": Зеленський привітав українських спецпризначенців

29 липня 2023 09:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Воїни з незламною волею": Зеленський привітав українських спецпризначенців
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський привітав спецпризначенців нашої держави. Він подякував їм за звитягу у війні з РФ.

Про це він написав у своїх соцмережах.

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"Воїни з незламною волею, витримкою, кмітливістю, мужністю та наполегливістю. Українські спецпризначенці. Ви виконуєте широкий спектр бойових завдань у найнебезпечніших і найскладніших умовах. Уміло протистоїте російському агресору, не маючи перешкод, які не змогли б подолати. Дякую всім вам за звитягу, героїчне виконання службового обов’язку та самопожертву! Слава Силам спеціальних операцій Збройних Сил України!", — наголосив він.

Робота спецпризначенців

Раніше спецпризначенці СБУ за допомогою FPV-дрона перетворили російський "Солнцепек" на купу брухту. Армія дронів зростає та знищує техніку ворога.

Нагадаємо, спецпризначенцям ЦСО "А" СБУ, а саме з підрозділу "Білий вовк", вдалося знищити 26 ворожих цілей. Завдяки цьому вдалося знищити ще 40 росіян.

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