Зеленський показав вражаюче відео роботи українських спецпризначенців

Український спецпризначенець. Фото: пресслужба ССО

Президент Володимир Зеленський показав відео, де українські спецпризначенці виконують бойові завдання. Відповідний відеоролик створила глобальна ініціатива з підтримки України United24 з нагоди Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Глава держави опублікував його у своїх соцмережах.

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Гордість України

"Наші Сили спеціальних операцій. Розказати все про їхню відвагу зараз неможливо. Лише після війни. Найскладніші операції. Найризикованіші. Найсучасніша підготовка. Знищення логістики російських терористів. Диверсії проти окупантів. Наш рух опору. І дуже потужні та принципові кроки для звільнення української землі. Разом з усіма нашими героями Сили спеціальних операцій Збройних Сил України — це гордість нашого народу. Іще раз вітаю з вашим професійним днем, хлопці!", — наголосив Президент.

Привітання Зеленського

Раніше глава держави привітав спецпризначенців України з професійним святом. Він подякував їм за звитягу у війні з РФ.

Нагадаємо, спецпризначенці СБУ за допомогою FPV-дрона перетворили російський "Солнцепек" на купу брухту. Армія дронів зростає та знищує техніку ворога.