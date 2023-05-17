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Зеленский показал трогательные фото украинцев, борющихся с российским агрессором

17 мая 2023 12:58
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Зеленский показал трогательные фото украинцев, борющихся с российским агрессором
Вооруженные силы Украины в поле боя. Фото: Владимир Зеленский/telegram
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В среду, 17 мая, Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграмме канале опубликовал кадры украинцев. Фотографии храбрых украинцев, которые воюют, помогают и пытаются спасти своих детей.

Это опубликовал Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграмме канале.

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Кадры украинцев

Продолжается 448-й день полномасштабного вторжения России против Украины. Военные воюют и защищают безопасность. Гражданские создают фонды для помощи ВСУ, для детей, оставшихся без родителей из-за атаки РФ, для пострадавших животных и еще очень много разнообразной поддержки.

Сегодня, 17 мая, Президент Украины поделился трогательными кадрами украинцев. Владимир Зеленский заявил, что "каждый дает свободу будущим поколениям".

"Выстояв сейчас, освобождая нашу землю сейчас, давая Украине победить сейчас — каждый и каждый, кто сражается ради Украины, дает свободу и всем новым поколениям нашего народа", — написал Владимир Зеленский.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда на нашей земле не будут господствовать чужие флаги и никогда наши люди не будут отданы на порабощение. Кроме того, он показал фото мужественных украинских военных, защищающих свою землю.

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