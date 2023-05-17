Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський показав зворушливі фото українців, які боряться з російським агресором arrow

Зеленський показав зворушливі фото українців, які боряться з російським агресором

17 травня 2023 12:58
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Зеленський показав зворушливі фото українців, які боряться з російським агресором
Збройні сили України на полі бою. Фото: Володимир Зеленський/telegram
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У середу, 17 травня, Президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм каналі опублікував кадри українців. Фотографії хоробрих українців, які воюють, допомагають та намагаються врятувати своїх дітей. 

Це опублікував Президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм каналі

Читайте також:

Кадри українців

Триває 448 день повномасштабного вторгнення Росії проти України. Військові воюють та захищають безпеку. Цивільні створюють фонди для допомоги ЗСУ, для дітей, які залишились без батьків через атаку РФ, для тварин, які постраждали і ще дуже багато різноманітної підтримки. 

Сьогодні, 17 травня, Президент України поділився зворушливими кадрами українців. Володимир Зеленський заявив, що "кожен дає свободу майбутнім поколінням".

"Вистоявши зараз, звільняючи нашу землю зараз, даючи Україні перемогти зараз — кожен і кожна, хто бʼється заради України, дає свободу й усім новим поколінням нашого народу", — написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніколи на нашій землі не пануватимуть чужі прапори й ніколи наших людей не буде віддано на поневолення. Окрім того, він показав фото мужніх українських військових, які боронять свою землю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Вадим Столар: Ми продовжуємо забезпечувати захисників високотехнологічним обладнанням

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB