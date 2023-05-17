Зеленський показав зворушливі фото українців, які боряться з російським агресором

Збройні сили України на полі бою. Фото: Володимир Зеленський/telegram

У середу, 17 травня, Президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм каналі опублікував кадри українців. Фотографії хоробрих українців, які воюють, допомагають та намагаються врятувати своїх дітей.

Це опублікував Президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм каналі.

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Кадри українців

Триває 448 день повномасштабного вторгнення Росії проти України. Військові воюють та захищають безпеку. Цивільні створюють фонди для допомоги ЗСУ, для дітей, які залишились без батьків через атаку РФ, для тварин, які постраждали і ще дуже багато різноманітної підтримки.

Сьогодні, 17 травня, Президент України поділився зворушливими кадрами українців. Володимир Зеленський заявив, що "кожен дає свободу майбутнім поколінням".

"Вистоявши зараз, звільняючи нашу землю зараз, даючи Україні перемогти зараз — кожен і кожна, хто бʼється заради України, дає свободу й усім новим поколінням нашого народу", — написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніколи на нашій землі не пануватимуть чужі прапори й ніколи наших людей не буде віддано на поневолення. Окрім того, він показав фото мужніх українських військових, які боронять свою землю.