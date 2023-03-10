Зеленский прибыл на прощание с "Да Винчи" в Михайловский собор
В Киеве прощаются с погибшим на фронте российско-украинской войны Дмитрием Коцюбайлом, известным также как Да Винчи. На церемонию прощания прибыл президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
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Прощание с "Да Винчи"
В Михайловском кафедральном соборе Православной церкви Украины проходит церемония прощания с погибшим на донбасском фронте российско-украинской войны командиром 1-го отдельного механизированного батальона Сухопутных войск ВСУ "Волки Да Винчи" Дмитрием Коцюбайло (позывной — "Да Винчи").
Проститься с Героем Украины пришли сотни людей.
После панихиды в Михайловском соборе состоится церемония прощания на Майдане Незалежности.
Зеленский и Марин в Михайловском
Сегодня в Украину прибыла премьер-министр Финляндии Санна Марин.
Она также приняла участие в памяти погибшего добровольца, приехав в Михайловский собор ПЦУ вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
На панихиде также присутствовали министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Напомним, командир спецподразделения "Волки Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло погиб на Бахмутском направлении 7 марта.
Также мы писали, что в своем ежедневном видеообращении 7 марта Владимир Зеленский рассказал о герое Украины с позывным "Да Винчи", погибшем в бою.
Фото: Офис Президента