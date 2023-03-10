Зеленский прибыл на прощание с "Да Винчи" в Михайловский собор

Панихида за Дмитрием Коцюбайлом проходит в кафедральном соборе ПЦУ

В Киеве прощаются с погибшим на фронте российско-украинской войны Дмитрием Коцюбайлом, известным также как Да Винчи. На церемонию прощания прибыл президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Прощание с "Да Винчи"

В Михайловском кафедральном соборе Православной церкви Украины проходит церемония прощания с погибшим на донбасском фронте российско-украинской войны командиром 1-го отдельного механизированного батальона Сухопутных войск ВСУ "Волки Да Винчи" Дмитрием Коцюбайло (позывной — "Да Винчи").

Проститься с Героем Украины пришли сотни людей.

После панихиды в Михайловском соборе состоится церемония прощания на Майдане Незалежности.

Зеленский и Марин в Михайловском

Сегодня в Украину прибыла премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Она также приняла участие в памяти погибшего добровольца, приехав в Михайловский собор ПЦУ вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

На панихиде также присутствовали министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Напомним, командир спецподразделения "Волки Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло погиб на Бахмутском направлении 7 марта.

Также мы писали, что в своем ежедневном видеообращении 7 марта Владимир Зеленский рассказал о герое Украины с позывным "Да Винчи", погибшем в бою.

Фото: Офис Президента