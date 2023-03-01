Зеленский вспомнил, как год назад оккупанты ударили ракетами по телебашне в столице
Год назад российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по телебашне в столице. Тогда в результате атаки погибли пятеро мирных людей.
Об этом в своем Telegram написал Президент Украины Владимир Зеленский.
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Атака оккупантов на столицу
1 марта 2022 года враг нанес ракетный удар по телебашне у станции метро "Дорогожичи". Тогда в результате атаки пять гражданских лиц сгорели заживо, еще пятеро — получили ранения.
В соцсетях было опубликовано видео, на котором зафиксирован момент "прилета". Позже правоохранители задержали предателя, причастного к этой трагедии.
"Мы привлечем государство-террориста к полной ответственности за его геноцидную войну. Каждый убийца, террорист и палач будет отвечать перед судом. Историческая справедливость будет восстановлена", — написал Зеленский.
Кроме того, в результате удара оккупантов также пострадал мемориальный комплекс "Бабий Яр" — место захоронения тысяч убитых во время Второй мировой войны евреев и украинцев.
Напомним, сегодня, 1 марта оккупанты обстреляли Змиевку на Херсонщине.