Зеленский вспомнил, как год назад оккупанты ударили ракетами по телебашне в столице

1 марта 2022 года россия нанесла ракетный удар по телебашне в Киеве

Год назад российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по телебашне в столице. Тогда в результате атаки погибли пятеро мирных людей.

Об этом в своем Telegram написал Президент Украины Владимир Зеленский.

Атака оккупантов на столицу

1 марта 2022 года враг нанес ракетный удар по телебашне у станции метро "Дорогожичи". Тогда в результате атаки пять гражданских лиц сгорели заживо, еще пятеро — получили ранения.

В соцсетях было опубликовано видео, на котором зафиксирован момент "прилета". Позже правоохранители задержали предателя, причастного к этой трагедии.

"Мы привлечем государство-террориста к полной ответственности за его геноцидную войну. Каждый убийца, террорист и палач будет отвечать перед судом. Историческая справедливость будет восстановлена", — написал Зеленский.

Кроме того, в результате удара оккупантов также пострадал мемориальный комплекс "Бабий Яр" — место захоронения тысяч убитых во время Второй мировой войны евреев и украинцев.

Напомним, сегодня, 1 марта оккупанты обстреляли Змиевку на Херсонщине.