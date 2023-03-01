Зеленський пригадав, як рік тому окупанти вдарили ракетами по телевежі у столиці

1 березня 2022 року росія завдала ракетного удару по телевежі у Києві

Рік тому російські окупаційні війська завдали ракетного удару по телевежі у столиці. Тоді внаслідок атаки загинули п'ятеро мирних людей.

Про це у своєму Telegram написав Президент України Володимир Зеленський.

Атака окупантів на столицю

1 березня 2022 року ворог завдав ракетного удару по телевежі поблизу станції метро "Дорогожичі". Тоді внаслідок атаки п'ять цивільних осіб згоріли живцем, ще п'ятеро — отримали поранення.

У соцмережах було опубліковано відео, на якому зафіксовано момент "прильоту". Пізніше правоохоронці затримали зрадника, який був причетний до цієї трагедії.

"Ми притягнемо державу-терориста до повної відповідальності за її геноцидну війну. Кожен вбивця, терорист і кат відповідатиме перед судом. Історичну справедливість буде відновлено", — написав Зеленський.

Крім того, тоді внаслідок удару окупантів також постраждав меморіальний комплекс "Бабин Яр" — місце поховання тисяч убитих під час Другої світової війни євреїв та українців.

Нагадаємо, сьогодні, 1 березня окупанти обстріляли Зміївку, що на Херсонщині.