Зеленський пригадав, як рік тому окупанти вдарили ракетами по телевежі у столиці
Рік тому російські окупаційні війська завдали ракетного удару по телевежі у столиці. Тоді внаслідок атаки загинули п'ятеро мирних людей.
Про це у своєму Telegram написав Президент України Володимир Зеленський.
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Атака окупантів на столицю
1 березня 2022 року ворог завдав ракетного удару по телевежі поблизу станції метро "Дорогожичі". Тоді внаслідок атаки п'ять цивільних осіб згоріли живцем, ще п'ятеро — отримали поранення.
У соцмережах було опубліковано відео, на якому зафіксовано момент "прильоту". Пізніше правоохоронці затримали зрадника, який був причетний до цієї трагедії.
"Ми притягнемо державу-терориста до повної відповідальності за її геноцидну війну. Кожен вбивця, терорист і кат відповідатиме перед судом. Історичну справедливість буде відновлено", — написав Зеленський.
Крім того, тоді внаслідок удару окупантів також постраждав меморіальний комплекс "Бабин Яр" — місце поховання тисяч убитих під час Другої світової війни євреїв та українців.
Нагадаємо, сьогодні, 1 березня окупанти обстріляли Зміївку, що на Херсонщині.