Зеленский назначил главой военной администрации Чернигова Дмитрия Брижинского

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении начальника Черниговской городской военной администрации Черниговского района Черниговской области. Им стал военный Дмитрий Брижинский.

Об этом говорится в указе Президента Украины.

Указ Зеленского

"Назначить Брижинского Дмитрия Владимировича начальником Черниговской городской военной администрации Черниговского района Черниговской области", - говорится в указе.

Черниговская городская военная администрация была создана указом Зеленского №69/2023 12 февраля.

Что известно про Дмитрия Брижинского

Дмитрий Брижинский уроженец Черниговской области (родился в городе Сновск), с октября 2022 стал советником председателя Черниговской ОГА Вячеслава Чауса, руководителем патронатной службы аппарата Черниговской облгосадминистрации.

С января 2019 по январь 2022 был командиром 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр, с мая 2022 года - командиром 58-й мотопехотной бригады.

С 23 февраля 2022 возглавил оборону Чернигова.

Под командованием Брижинского бригада воевала на Авдеевском направлении, а также на Луганщине - в районе Новотошковского, Бахмутской трассы и Крымского.

Напомним, что 17 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов. Марк Рютте находится в Киеве с визитом.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский поделился очередной подборкой фотографий украинских защитников. Гарант подчеркнул, что поддержка страны приближает мир.

Добавим, Владимир Зеленский рассказал об успехах украинской дипломатии по поставке оружия для нужд ВСУ и будущего членства ЕС в Украине. Он рассказал, какие именно страны готовы предоставить больше боеприпасов и артиллерии.