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Зеленський призначив головою військової адміністрації Чернігова Дмитра Брижинського: що про нього відомо

17 лютого 2023 15:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський призначив головою військової адміністрації Чернігова Дмитра Брижинського
Президент України Володимир Зеленський
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження щодо призначення начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області. Ним став військовий Дмитро Брижинський.

Про це йдеться в указі Президента України.

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Указ Зеленського

"Призначити Брижинського Дмитра Володимировича начальником Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області", — йдеться в указі.

Чернігівську міську військову адміністрацію було створено указом Зеленського №69/2023 12 лютого.

Що відомо про Дмитра Брижинського

Дмитро Брижинський уродженець Чернігівської області (народився у місті Сновськ), з жовтня 2022 року став радником голови Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса, керівником патронатної служби апарату Чернігівської облдержадміністрації.

З січня 2019 року по січень 2022 року був командиром 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, з травня 2022 року - командиром 58-ї мотопіхотної бригади.

З 23 лютого 2022 року очолив оборону Чернігова.

Під командуванням Брижинського бригада воювала на Авдіївському напрямку, а також на Луганщині – у районі Новотошківського, Бахмутської траси та Кримського.

Нагадаємо, що 17 лютого Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів. Марк Рютте перебуває у Києві з візитом.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський поділився черговою добіркою фотографій українських захисників. Гарант наголосив, що підтримка країни наближає світ.

Додамо, Володимир Зеленський розповів про успіхи української дипломатії щодо постачання зброї для потреб ЗСУ та майбутнього членства ЄС в Україні. Він розповів, які саме країни готові надати більше боєприпасів та артилерії.

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