Зеленский о бунте "вагнеровцев": Пригожин достиг своей цели

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал бунт наемников ЧВК "Вагнер" в России. Он считает, что Евгений Пригожин достиг своей цели.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью ABC News.

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Журналисты сказали Зеленскому о том, что Беларусь может стать плацдармом для очередной атаки "вагнеровцев" с северной границы. К тому же спутниковые снимки показали, что уже построены потенциальные базы.

Глава государства уверен, что войска ЧВК "Вагнер" не нападут с севера на Украину. По его словам, Пригожин был мотивирован попыткой улучшить свое положение в России.

"Вот что я считаю, исходя из разведки... он стал политической фигурой. И это, на мой взгляд, было его основной целью. Почему он остановился? Ну, я не знаю", — сказал Зеленский.

Он заявил, что мятеж Пригожина выявил слабость руководства Путина.

"Они решили остановиться. Путин не имеет военной силы внутри России, а его гражданское население не защищено", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что есть сигнал о том, что в России может произойти очередной мятеж.

Напомним, разведка Британии проанализировала освещение российскими государственными СМИ бунта ЧВК "Вагнер". СМИ почти наверняка были поначалу удивлены мятежом и не были готовы к нему.

Также мы писали, что внутренние проблемы в российском ЧВК "Вагнер" после недавнего бунта принесли определенные выгоды для Вооруженных сил Украины. При этом последствия восстания в "Вагнере" и влияние этого на председателя ЧВК Евгения Пригожина до сих пор не вполне ясны.