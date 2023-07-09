Зеленський про бунт "вагнерівців": Пригожин досягнув своєї мети

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський прокоментував бунт найманців ПВК "Вагнер" у Росії. Він вважає, що Євген Пригожин досягнув своєї мети.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю ABC News.

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Журналісти сказали Зеленському про те, що Білорусь може стати плацдармом для чергової атаки "вагнерівців" з північного кордону. До того ж супутникові знімки показали, що вже побудовано потенційні бази.

Глава держави впевнений, що війська ПВК "Вагнер" не нападуть з півночі на Україну. За його словами, Пригожин був мотивований спробою покращити своє становище в Росії.

"Ось що я вважаю, виходячи з розвідки... він став політичною фігурою. І це, на мій погляд, було його основною метою. Чому він зупинився? Ну, я не знаю", — сказав Зеленський.

Він заявив, що повстання Пригожина виявило слабкість керівництва Путіна.

"Вони вирішили зупинитися. Путін не має військової сили всередині Росії, а його цивільне населення не захищене", — наголосив Зеленський.

Він додав, що є сигнал про те, що в Росії може статися черговий заколот.

Нагадаємо, розвідка Британії проаналізувала висвітлення російськими державними ЗМІ бунту ПВК "Вагнер". ЗМІ майже напевне були спочатку здивовані заколотом і не були готові до нього.

Також ми писали, що внутрішні проблеми у російській ПВК "Вагнер" після нещодавнього бунту принесли певні вигоди для Збройних сил України. При цьому наслідки повстання у "Вагнері" та вплив цього на голову ПВК Євгена Пригожина досі не цілком зрозумілі.