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Які переваги отримали ЗСУ від бунту Пригожина: пояснення ISW

9 липня 2023 07:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Бунт Пригожина - яку вигоду отримали ЗСУ
Боєць ЗСУ сидить на бойовій машині. Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Внутрішні проблеми у російській ПВК "Вагнер" після нещодавнього бунту принесли певні вигоди для Збройних сил України. При цьому наслідки повстання у "Вагнері" та вплив цього на голову ПВК Євгена Пригожина досі не цілком зрозумілі.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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Аналітики ISW упевнені, що українська сторона вже отримала переваги з цієї ситуації й потенційно може отримати ще більше вигод.

Експерти зазначають, що реакція президента Росії Володимира Путіна на бунт ПВК "Вагнер" на цей час, швидше за все, обмежить їхні можливості брати участь у конфлікті на українській території. Це може зменшити загалом російський потенціал для проведення наступальних дій в Україні.

Також експерти вказують на те, що швидкий відхід ПВК "Вагнер" з Бахмута на Донеччині послабив російські позиції в даному регіоні, що сприяло важливим тактичним досягненням, які вдалося здійснити українським силам у районі цього міста.

Нагадаємо, що наступ найманців кримінального угруповання ПВК "Вагнер" з території Білорусі малоймовірний. Однак, в разі чого Сили Оборони України готові дати гідну відсіч. 

Також ми писали, що будівництво таборів для найманців ПВК "Вагнер", пов'язаних із Пригожиним, розпочалося в Осиповицькому районі, розташованому на південному заході Могилівської області у Білорусі. Знімки, зроблені місцевим жителем, показують намети, буржуйки і настили всередині них.

Додамо, що "марш справедливості" був націлений на боротьбу зі зрадниками та мобілізацію суспільства. Євген Пригожин заявив про це у своєму останньому зверненні.

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