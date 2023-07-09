Бунт Пригожина - яку вигоду отримали ЗСУ

Які переваги отримали ЗСУ від бунту Пригожина: пояснення ISW
Внутрішні проблеми у російській ПВК "Вагнер" після нещодавнього бунту принесли певні вигоди для Збройних сил України. При цьому наслідки повстання у "Вагнері" та вплив цього на голову ПВК Євгена Пригожина досі не цілком зрозумілі.
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.
Яку вигоду ЗСУ приніс бунт Пригожина
Аналітики ISW упевнені, що українська сторона вже отримала переваги з цієї ситуації й потенційно може отримати ще більше вигод.
Експерти зазначають, що реакція президента Росії Володимира Путіна на бунт ПВК "Вагнер" на цей час, швидше за все, обмежить їхні можливості брати участь у конфлікті на українській території. Це може зменшити загалом російський потенціал для проведення наступальних дій в Україні.
Також експерти вказують на те, що швидкий відхід ПВК "Вагнер" з Бахмута на Донеччині послабив російські позиції в даному регіоні, що сприяло важливим тактичним досягненням, які вдалося здійснити українським силам у районі цього міста.
Нагадаємо, що наступ найманців кримінального угруповання ПВК "Вагнер" з території Білорусі малоймовірний. Однак, в разі чого Сили Оборони України готові дати гідну відсіч.
Також ми писали, що будівництво таборів для найманців ПВК "Вагнер", пов'язаних із Пригожиним, розпочалося в Осиповицькому районі, розташованому на південному заході Могилівської області у Білорусі. Знімки, зроблені місцевим жителем, показують намети, буржуйки і настили всередині них.
Додамо, що "марш справедливості" був націлений на боротьбу зі зрадниками та мобілізацію суспільства. Євген Пригожин заявив про це у своєму останньому зверненні.