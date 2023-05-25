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Зеленский прокомментировал блестящую работу ПВО во время новой атаки дронов

25 мая 2023 09:41
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Зеленский прокомментировал блестящую работу ПВО во время новой атаки дронов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В ночь с 24 на 25 мая российские оккупационные войска совершили очередную атаку по территории Украины с использованием большого количества беспилотников. Все 36 дронов, запущенных оккупантами, были уничтожены отечественной противовоздушной обороной.

Об этом Президент Украины сообщил на своем официальном Telegram-канале.

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Массированная атака

Владимир Зеленский прокомментировал новую российскую дроновую атаку на Украину.

"Непростая ночь", — подчеркнул Президент, проинформировав, что российские оккупанты использовали для свежей ночной атаки 36 беспилотников-камикадзе типа Shahed.

Блестящая работа ПВО

Вместе с тем, глава государства подчеркнул, что ни один из российских дронов так и не сумел долететь до цели.

"Благодарю наши силы ПВО за стопроцентный результат", — отреагировал на успешную работу противовоздушной обороны Владимир Зеленский.

Напомним, что в эту ночь, с 24 на 25 мая, Украина пережила очередную массированную атаку российских беспилотников.

По меньшей мере, в районе Киева и Киевской области все воздушные цели были сбиты украинской противовоздушной обороной.

Также были слышны взрывы во Львовской и Хмельницкой областях. По предварительным данным, это была также работа ПВО.

Один беспилотник сбили даже над Черновицкой областью.

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