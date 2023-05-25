Зеленский прокомментировал блестящую работу ПВО во время новой атаки дронов
В ночь с 24 на 25 мая российские оккупационные войска совершили очередную атаку по территории Украины с использованием большого количества беспилотников. Все 36 дронов, запущенных оккупантами, были уничтожены отечественной противовоздушной обороной.
Об этом Президент Украины сообщил на своем официальном Telegram-канале.
Массированная атака
Владимир Зеленский прокомментировал новую российскую дроновую атаку на Украину.
"Непростая ночь", — подчеркнул Президент, проинформировав, что российские оккупанты использовали для свежей ночной атаки 36 беспилотников-камикадзе типа Shahed.
Блестящая работа ПВО
Вместе с тем, глава государства подчеркнул, что ни один из российских дронов так и не сумел долететь до цели.
"Благодарю наши силы ПВО за стопроцентный результат", — отреагировал на успешную работу противовоздушной обороны Владимир Зеленский.
Напомним, что в эту ночь, с 24 на 25 мая, Украина пережила очередную массированную атаку российских беспилотников.
По меньшей мере, в районе Киева и Киевской области все воздушные цели были сбиты украинской противовоздушной обороной.
Также были слышны взрывы во Львовской и Хмельницкой областях. По предварительным данным, это была также работа ПВО.
Один беспилотник сбили даже над Черновицкой областью.