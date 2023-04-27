Зеленский прокомментировал ночной удар "Калибрами" по Николаеву

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Владимир Зеленский пообещал, что обстрел Николаева не сойдет оккупантам с рук. Все причастные к ночному ракетному удару будут найдены и наказаны.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал главы государства.

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Основная цель россиян

Владимир Зеленский прокомментировал обстрел мирного украинского города Николаева ракетами "Калибр".

"Страна-оккупант ни на день не перестает доказывать, что основная цель этой войны — террор и уничтожение украинцев и всего украинского", — подчеркнул глава государства.

Президент обнародовал видео с места одного из попаданий российских ракет.

Наказание для агрессоров

"На данный момент известно об одном погибшем и 23 раненых, среди которых ребенок. Вечная память погибшему и скорейшему выздоровлению раненым", — заявил Владимир Зеленский.

Он пообещал, что это очередное преступление не сойдет оккупантам с рук, все виновные будут найдены.

"За все будет ответственность", — заверил Президент Украины.

Напомним, о российской атаке и попадании в многоэтажку сообщил ночью глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким .

Впоследствии стало известно об одном погибшем местном жителе и более 20 раненых.