Зеленський прокоментував нічний удар "Калібрами" по Миколаєву

Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента

Володимир Зеленський пообіцяв, що обстріл Миколаєва не зійде окупантам з рук. Усі причетні до нічного ракетного удару будуть знайдені і покарані.

Про це повідомив офіційний Telegram-канал глави держави.

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Основна мета росіян

Володимир Зеленський прокоментував обстріл мирного українського міста Миколаїв ракетами "Калібр".

"Країна-окупант ні на день не перестає доводити, що основна мета цієї війни — терор і знищення українців та всього українського", — наголосив глава держави.

Президент оприлюднив відео з місця одного із влучань російських ракет.

Покарання для агресорів

"На даний момент відомо про одного загиблого та 23 поранених, серед яких дитина. Вічна пам’ять загиблому та скорішого одужання пораненим", — заявив Володимир Зеленський.

Він пообіцяв, що цей черговий злочин не зійде окупантам з рук, усі винні будуть знайдені.

"За все буде відповідальність", — запевнив Президент України.

Нагадаємо, про російську атаку і влучання у багатоповерхівку повідомив уночі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Згодом стало відомо про одного загиблого місцевого жителя і понад 20 поранених.