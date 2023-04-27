Зеленський прокоментував нічний удар "Калібрами" по Миколаєву
Володимир Зеленський пообіцяв, що обстріл Миколаєва не зійде окупантам з рук. Усі причетні до нічного ракетного удару будуть знайдені і покарані.
Про це повідомив офіційний Telegram-канал глави держави.
Основна мета росіян
Володимир Зеленський прокоментував обстріл мирного українського міста Миколаїв ракетами "Калібр".
"Країна-окупант ні на день не перестає доводити, що основна мета цієї війни — терор і знищення українців та всього українського", — наголосив глава держави.
Президент оприлюднив відео з місця одного із влучань російських ракет.
Покарання для агресорів
"На даний момент відомо про одного загиблого та 23 поранених, серед яких дитина. Вічна пам’ять загиблому та скорішого одужання пораненим", — заявив Володимир Зеленський.
Він пообіцяв, що цей черговий злочин не зійде окупантам з рук, усі винні будуть знайдені.
"За все буде відповідальність", — запевнив Президент України.
Нагадаємо, про російську атаку і влучання у багатоповерхівку повідомив уночі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Згодом стало відомо про одного загиблого місцевого жителя і понад 20 поранених.