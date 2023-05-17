Зеленский прокомментировал обстрел Херсонщины и поблагодарил Европу за поддержку формулы мира

Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время видеообращения к украинцам. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный обстрел Херсонщины, в результате которого погиб ребенок. Также он поблагодарил всех за поддержку и приближение победы.

Об этом Зеленский рассказал в видеообращении, опубликованном Офисом президента.

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Обстрел Херсонщины

Владимир Зеленский вспомнил о гибели пятилетнего мальчика Всеволода во время сегодняшнего обстрела Херсонщины и выразил соболезнования родным и близким.

Очередные обстрелы Сумщины, Черниговской области, Днепропетровщины, Запорожской области, Донбасса — все это снова и снова доказывает, что нужно еще больше консолидации мира для давления на Россию, еще больше силы для наших воинов, чтобы уничтожать каждую позицию террористов, еще больше поддержки для наших людей, чтобы спасать жизнь и возвращать безопасность для наших городов и сел”, — отметил президент.

Украинская делегация в Республике Корея

Зеленский отметил, что провел несколько подготовительных совещаний по новым шагам по укреплению обороны и международным позициям Украины.

Он упомянул и об успешном визите украинской делегации в Республику Корея с участием чиновников и первой леди Украины Елены Зеленской, которая обратилась к народу Кореи и всем народам региона на форуме "Азиатское лидерство". Также президент поблагодарил Президента Республики Корея за осуждение российской агрессии и поддержку Украины.

Украинская формула мира

“Есть важное решение Совета Европы: в итоговой резолюции состоявшегося в Исландии саммита зафиксирована поддержка украинской формулы мира. И это важно, что Европа так консолидирована ради честного мирного плана. Спасибо за это всем лидерам нашей Европы и каждому государству — участнику Совета Европы", — заявил Зеленский.

Также он поблагодарил парламентариев двух европейских стран — Франции и Эстонии. Франция сегодня признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, а Эстония приняла заявление в поддержку вступления Украины в НАТО и призвала альянс принять решение.

“Слава всем нашим воинам, которые сейчас находятся в бою, на боевых задачах и на боевых постах! Слава каждому и каждому, кто сейчас в эпицентре боевых действий на востоке нашей страны и сверхусилиями не дает врагу наступать. Я благодарю вас, воины!”, — добавил президент.

Напомним, сегодня, 17 мая, Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграмм-канале опубликовал фото украинцев. Фотографии храбрых украинцев, которые воюют, помогают и пытаются спасти своих детей.