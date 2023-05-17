Зеленський прокоментував обстріл Херсонщини та подякував Європі за підтримку формули миру

Президент України Володимир Зеленський виступає під час відеозвернення до українців. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетний обстріл Херсонщини, внаслідок якого загинула дитина. Також він подякував усім за підтримку та наближення перемоги.

Про це Зеленський розповів у відеозверненні, яке опублікував Офіс президента.

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Обстріл Херсонщини

Володимир Зеленський згадав про загибель п’ятирічного хлопчика Всеволода під час сьогоднішнього обстрілу Херсонщини та висловив співчуття рідним і близьким.

“Чергові обстріли Сумщини, Чернігівської області, Дніпропетровщини, Запорізької області, Донбасу — усе це знову й знову доводить, що потрібно ще більше консолідації світу для тиску на Росію, ще більше сили для наших воїнів, щоб знищувати кожну позицію терористів, іще більше підтримки для наших людей, щоб рятувати життя й повертати безпеку для наших міст і сіл”, — зазначив президент.

Українська делегація в Республіці Корея

Зеленський зазначив, що провів кілька підготовчих нарад щодо нових кроків для зміцнення оборони та міжнародних позицій України.

Він згадав і про успішний візит української делегації в Республіку Корея за участі урядовців та першої леді України Олени Зеленської, яка звернулася до народу Кореї й усіх народів регіону на форумі "Азійське лідерство". Також президент подякував Президенту Республіки Корея за засудження російської агресії та підтримку України.

Українська формула миру

“Є важливе рішення Ради Європи: у підсумковій резолюції саміту, що відбувся в Ісландії, зафіксована підтримка української формули миру. І це важливо, що Європа настільки консолідована заради чесного мирного плану. Дякую за це всім лідерам нашої Європи та кожній державі — учасниці Ради Європи”, — заявив Зеленський.

Також він подякував парламентарям двох європейських країн — Франції та Естонії. Франція сьогодні визнала Голодомор 1932–1933-го років геноцидом українського народу, а Естонія ухвалила заяву на підтримку вступу України в НАТО й закликала альянс прийняти рішення.

“Слава всім нашим воїнам, які зараз у бою, на бойових завданнях і на бойових постах! Слава кожному й кожній, хто зараз в епіцентрі бойових дій на сході нашої країни та надзусиллями не дає ворогу наступати. Я дякую вам, воїни!”, — додав президент.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 травня, Президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі опублікував фото українців. Фотографії хоробрих українців, які воюють, допомагають та намагаються врятувати своїх дітей.