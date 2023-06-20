Вечернее обращение Зеленского 20 июня

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Очередные теракты россиян — это доказательства, что у оккупантов не было и нет никаких шансов остаться на украинской территории. Украинские военные продолжают интенсивно уничтожать врага.

Об этом сказал Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении.

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"Сегодня в Херсоне в результате обстрела оккупантов пострадали спасатели… Они занимались ликвидацией последствий российского теракта на Каховской ГЭС и были обстреляны российской артиллерией. Восемь сотрудников ГСЧС были ранены, один, к сожалению, погиб… Мои соболезнования родным и близким. Украинские военные дадут ответ террористам во всю эту подлость", — заявил Президент.

Он добавил, что каждый такой российский удар и теракт — каждый раз аргумент, что нет и не будет у оккупантов никаких шансов остаться где-то на украинской земле, поскольку убийцам и террористам здесь места нет и никогда не будет.

Также глава государства поблагодарил всех украинских военных, которые уничтожают врага.

"Сейчас наши воины на юге, на востоке очень активно уничтожают врага, физически очищая Украину. Так будет и дальше. Спасибо всем, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо каждому нашему воину, который сейчас в бою, на боевых постах и боевых задачах! Запорожье, Донецкая область — вы молодцы, ребята!" — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 20 июня в Херсоне российские военные обстреляли спасателей, расчищавших ил. В результате артобстрела погиб один сотрудник ГСЧС, еще семь сотрудников пострадали.