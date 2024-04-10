Зеленский раскритиковал мирный план Трампа по окончании войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram/Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал мирный план Дональда Трапма. И назвал его примитивным, если Трамп действительно хочет покончить с войной путем передачи украинских территорий России.

Об этом Владимир Зеленский заявил 9 апреля в интервью Bild.

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Украине нужна не фантастическая идея, а реальная

Президент Украины заявляет, что готов выслушать Трампа, если у него есть собственное мнение относительно быстрого прекращения войны.

"Нам нужны веские аргументы. Нам нужна не фантастическая идея, а реальная. Речь идет о человеческих жизнях, мы не можем шутить и не можем рисковать", — сказал глава государства.

Комментируя тему мирного плана Трампа, Зеленский подчеркнул, что переговоры с Россией — сомнительное дело. Ведь Владимиру Путину нельзя доверять: он говорит одно, а делает совсем другое.

Напомним, ранее советник бывшего президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер назвал "фейком" сообщение о том, что ведущий кандидат на должность главы Америки планирует положить конец войне в Украине, заставив Киев отдать РФ оккупированные территории.

Также 3 апреля мы писали, что у США есть запасной вариант помощи Украине на случай победы Трампа.