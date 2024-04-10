Зеленський розкритикував мирний план Трампа щодо закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram/Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський розкритикував мирний план Дональда Трапма. І назваз його примітивним, якщо Трамп дійсно хоче покінчити з війною шляхом передачі українських територій Росії.

Про це Володимир Зеленський заявив 9 квітня в інтерв'ю Bild.

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Україні потрібна не фантастична ідея, а реальна

Президент України заявляє, що готовий вислухати Трампа, якщо той має власну думку щодо швидкого припинення війни.

"Нам потрібні вагомі аргументи. Нам потрібна не фантастична ідея, а реальна. Йдеться про людські життя, ми не можемо жартувати і не можемо ризикувати", — сказав глава держави.

Коментуючи тему мирного плану Трампа, Зеленський наголосив, що переговори з Росією — заголом сумнівна справа. Адже Володимиру Путіну не можна довіряти: він каже одне, а робить зовсім інше.

Нагадаємо, раніше радник колишнього президента США Дональда Трампа Джейсон Міллер назвав "фейком" повідомлення про те, що провідний кандидат на посаду очільника Америки має план покласти край війні в Україні, змусивши Київ віддати РФ окуповані території.

Також 3 квітня ми писали, що США мають запасний варіант допомоги Україні на випадок перемоги Трампа.