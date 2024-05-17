Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский прокомментировал российское наступление на Харьковском направлении arrow

Зеленский прокомментировал российское наступление на Харьковском направлении

17 мая 2024 13:44
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Зеленский прокомментировал российское наступление на Харьковском направлении
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российское наступление на Харьковщину. Он сообщил журналистам, что во время наступления российские войска не смогли прорваться к основным линиям обороны.

Об этом сообщает издание Интерфакс-Украина в пятницу, 17 мая.

Читайте также:

Наступление на Харьковщину

"Сечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО. Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией", — отметил Зеленский.

Он добавил, что противник так и не достиг бетонных укреплений обороны. По его словам, враг сумел продвинуться только к первой оборонительной линии. Эта линия не является государственной границей и не подходит для строительства из-за того, что использование россиянами определенного вида вооружения приводило к потерям среди украинских солдат.

"Они примерно там сейчас и находятся. Это первая линия — линия, построенная на войне, под постоянным огнем, нашими военными. Первую и вторую линию строят военные, третья линия построена местными властями. Она самая мощная — не потому, что они лучше военных, а просто потому, что оно дальше от оружия, от снарядов, от обстрелов!" — добавил Зеленский.

Напомним, 10 мая войска России начали наступление на севере Харьковской области. Оккупанты захватили несколько сел в "серой зоне".

Ранее Зеленский сообщал, что российские обстрелы Волчанска не прекращаются, в частности, ранен руководитель администрации населенного пункта.

А в Генштабе отметили, что Силы обороны производят зачистку улиц на севере Волчанска, не давая противнику закрепиться.

Владимир Зеленский
война
российские войска
Украина
Харьковская область
война в Украине
наступление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников