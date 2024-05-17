Зеленский прокомментировал российское наступление на Харьковском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российское наступление на Харьковщину. Он сообщил журналистам, что во время наступления российские войска не смогли прорваться к основным линиям обороны.

Об этом сообщает издание Интерфакс-Украина в пятницу, 17 мая.

Читайте также:

Наступление на Харьковщину

"Сечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО. Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией", — отметил Зеленский.

Он добавил, что противник так и не достиг бетонных укреплений обороны. По его словам, враг сумел продвинуться только к первой оборонительной линии. Эта линия не является государственной границей и не подходит для строительства из-за того, что использование россиянами определенного вида вооружения приводило к потерям среди украинских солдат.

"Они примерно там сейчас и находятся. Это первая линия — линия, построенная на войне, под постоянным огнем, нашими военными. Первую и вторую линию строят военные, третья линия построена местными властями. Она самая мощная — не потому, что они лучше военных, а просто потому, что оно дальше от оружия, от снарядов, от обстрелов!" — добавил Зеленский.

Напомним, 10 мая войска России начали наступление на севере Харьковской области. Оккупанты захватили несколько сел в "серой зоне".

Ранее Зеленский сообщал, что российские обстрелы Волчанска не прекращаются, в частности, ранен руководитель администрации населенного пункта.

А в Генштабе отметили, что Силы обороны производят зачистку улиц на севере Волчанска, не давая противнику закрепиться.