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Зеленський прокоментував російський наступ на Харківському напрямку

17 травня 2024 13:44
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Зеленський прокоментував російський наступ на Харківському напрямку
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російський наступ на Харківщину. Він повідомив журналістам, що під час наступу російські війська не змогли прорватися до основних ліній оборони.

Про це повідомляє видання Інтерфакс-Україна у п'ятницю, 17 травня.

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"Перетин росіянами кордону пов'язаний із тим, що не вистачає ППО. Вони на відстані, де в них є перевага, діють авіабомбами, артилерією", — зазначив Зеленський.

Він додав, що противник так і не досяг бетонних укріплень оборони. За його словами, ворог зумів просунутися лише до першої оборонної лінії. Ця лінія не є державним кордоном і не підходить для будівництва через те, що використання росіянами певного виду озброєння призводило до втрат серед українських солдатів.

"Вони приблизно там зараз і перебувають. Це перша лінія — лінія, побудована на війні, під постійним вогнем, нашими військовими. Першу і другу лінію будують військові, третя лінія побудована місцевою владою. Вона найпотужніша — не тому, що вони кращі за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів!", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 10 травня війська Росії розпочали наступ на півночі Харківської області. Окупанти захопили декілька сіл у "сірій зоні". 

Раніше Зеленський повідомляв, що російські обстріли Вовчанська не припиняються, зокрема, був поранений керівник адміністрації населеного пункту.

А у Генштабі зазначили, що Сили оборони здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська, не даючи противнику закріпитися.

Володимир Зеленський
війна
російські війська
Україна
Харківська область
війна в Україні
наступ

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