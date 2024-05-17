Зеленський прокоментував російський наступ на Харківському напрямку

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російський наступ на Харківщину. Він повідомив журналістам, що під час наступу російські війська не змогли прорватися до основних ліній оборони.

Про це повідомляє видання Інтерфакс-Україна у п'ятницю, 17 травня.

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Наступ на Харківщину

"Перетин росіянами кордону пов'язаний із тим, що не вистачає ППО. Вони на відстані, де в них є перевага, діють авіабомбами, артилерією", — зазначив Зеленський.

Він додав, що противник так і не досяг бетонних укріплень оборони. За його словами, ворог зумів просунутися лише до першої оборонної лінії. Ця лінія не є державним кордоном і не підходить для будівництва через те, що використання росіянами певного виду озброєння призводило до втрат серед українських солдатів.

"Вони приблизно там зараз і перебувають. Це перша лінія — лінія, побудована на війні, під постійним вогнем, нашими військовими. Першу і другу лінію будують військові, третя лінія побудована місцевою владою. Вона найпотужніша — не тому, що вони кращі за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів!", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 10 травня війська Росії розпочали наступ на півночі Харківської області. Окупанти захопили декілька сіл у "сірій зоні".

Раніше Зеленський повідомляв, що російські обстріли Вовчанська не припиняються, зокрема, був поранений керівник адміністрації населеного пункту.

А у Генштабі зазначили, що Сили оборони здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська, не даючи противнику закріпитися.