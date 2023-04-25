Зеленский прокомментировал удар по Купянскому краеведческому музею

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Владимир Зеленский, прокомментировав удар российских захватчиков по Купянску, заявил, что об этом и других преступлениях нельзя забывать ни на секунду. В результате обстрела погиб по меньшей мере один человек.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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Владимир Зеленский, комментируя российский удар по Купянску, подчеркнул, что об этих преступлениях оккупантов нельзя забывать ни на секунду.

"Страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью: нашу историю, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварскими методами убивая украинцев", — заявил Президент.

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Глава государства отметил, что на данный момент уже известно о погибшей работнице музея.

Также под завалами еще остаются люди.

Ранения получили десять человек.

Напомним, сегодня, 25 апреля, российские оккупационные войска нанесли удар по Купянску. Под удар попал местный краеведческий музей, под развалинами которого остались люди.

Добавим, что российские войска регулярно обстреливают приграничные районы Харьковской области, в том числе и Купянск.

Так, в конце марта российские ракеты повредили пятиэтажное жилое здание в Купянске.