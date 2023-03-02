Зеленский прокомментировал удар по Запорожью: "Мы выгоним всех окупантов"

Президент подтвердил трагические последствия удара по запорожской многоэтажке

Владимир Зеленский, комментируя ракетный удар по Запорожью, пообещал, что Украина выгонит захватчиков со своей земли. А оккупанты, добавил глава государства, будут отвечать за все совершенное зло.

Об этом Президент Украины написал на своем Telegram-канале.

Удар по Запорожью

Владимир Зеленский подтвердил серьезные последствия попадания российской ракеты по жилому дому в Запорожье.

"Разрушены 3-, 4-, 5-й этажи. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Продолжаются поисково-спасательные работы", — отметил глава государства.

Оккупанты будут отвечать

Владимир Зеленский заявил, что россияне хотят превратить каждый день для украинцев в день террора.

"Но зло не воцарится на нашей земле. Мы выгоним всех оккупантов", — подчеркнул Президент Украины, пообещав, что российские захватчики обязательно будут отвечать за все содеянное на украинской земле.

Напомним, что в ночь с 1 на 2 марта российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожье. Удар был нанесен около 01:30 ночи, предположительно из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. Был полностью разрушен один подъезд этого дома. Под развалинами нашли по меньшей мере двух погибших жильцов дома.

Фото: Нацполиция Запорожской области