Зеленский прокомментировал удар по Запорожью: "Мы выгоним всех окупантов"
Владимир Зеленский, комментируя ракетный удар по Запорожью, пообещал, что Украина выгонит захватчиков со своей земли. А оккупанты, добавил глава государства, будут отвечать за все совершенное зло.
Об этом Президент Украины написал на своем Telegram-канале.
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Удар по Запорожью
Владимир Зеленский подтвердил серьезные последствия попадания российской ракеты по жилому дому в Запорожье.
"Разрушены 3-, 4-, 5-й этажи. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Продолжаются поисково-спасательные работы", — отметил глава государства.
Оккупанты будут отвечать
Владимир Зеленский заявил, что россияне хотят превратить каждый день для украинцев в день террора.
"Но зло не воцарится на нашей земле. Мы выгоним всех оккупантов", — подчеркнул Президент Украины, пообещав, что российские захватчики обязательно будут отвечать за все содеянное на украинской земле.
Напомним, что в ночь с 1 на 2 марта российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожье. Удар был нанесен около 01:30 ночи, предположительно из зенитно-ракетного комплекса С-300.
Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. Был полностью разрушен один подъезд этого дома. Под развалинами нашли по меньшей мере двух погибших жильцов дома.
Фото: Нацполиция Запорожской области