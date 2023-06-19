Зеленский провел Ставку: о чем говорили на заседании 19 июня

Зеленский провел Ставку: сосредоточились на двух темах
В понедельник, 19 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего. Ключевыми на заседании стали две темы.
Об этом сообщает Владимир Зеленский.
Заседание Ставки 19 июня
"Ставка. Сегодня максимально сосредоточились на двух темах: фронте и бригадах наступления", — говорится в сообщении.
Во время заседания докладывали главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, а также руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.
Они рассказали об оперативной обстановке на фронте, обеспечении боеприпасами, прогнозе действий противника на ближайшее время.
Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко отчитался о подготовке бригад Национальной гвардии и пограничников.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский позвонил премьер-министру Британии Риши Сунаку 19 июня. Лидеры, в частности, обсудили оборонные потребности нашего государства и продолжение дальнейшего сотрудничества между странами