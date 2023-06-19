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Зеленский провел Ставку: сосредоточились на двух темах

19 июня 2023 13:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский провел Ставку: о чем говорили на заседании 19 июня
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В понедельник, 19 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего. Ключевыми на заседании стали две темы.

Об этом сообщает Владимир Зеленский.

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Заседание Ставки 19 июня

"Ставка. Сегодня максимально сосредоточились на двух темах: фронте и бригадах наступления", — говорится в сообщении.

Во время заседания докладывали главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, а также руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Они рассказали об оперативной обстановке на фронте, обеспечении боеприпасами, прогнозе действий противника на ближайшее время.

Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко отчитался о подготовке бригад Национальной гвардии и пограничников.

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Уведомление о Ставке. Фото: скриншот

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский позвонил премьер-министру Британии Риши Сунаку 19 июня. Лидеры, в частности, обсудили оборонные потребности нашего государства и продолжение дальнейшего сотрудничества между странами

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