Зеленский провел Ставку: о чем говорили на заседании 19 июня

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В понедельник, 19 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего. Ключевыми на заседании стали две темы.

Об этом сообщает Владимир Зеленский.

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Заседание Ставки 19 июня

"Ставка. Сегодня максимально сосредоточились на двух темах: фронте и бригадах наступления", — говорится в сообщении.

Во время заседания докладывали главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, а также руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Они рассказали об оперативной обстановке на фронте, обеспечении боеприпасами, прогнозе действий противника на ближайшее время.

Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко отчитался о подготовке бригад Национальной гвардии и пограничников.

Уведомление о Ставке. Фото: скриншот

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский позвонил премьер-министру Британии Риши Сунаку 19 июня. Лидеры, в частности, обсудили оборонные потребности нашего государства и продолжение дальнейшего сотрудничества между странами