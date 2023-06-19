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Зеленський провів Ставку: зосередилися на двох темах

19 червня 2023 13:52
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Козюк Тетяна
редактор
Зеленський провів Ставку: про що говорили на засіданні 19 червня
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У понеділок, 19 червня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Ключовими на засіданні стали дві теми. 

Про це повідомляє Володимир Зеленський

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Засідання Ставки 19 червня

"Ставка. Сьогодні максимально зосередилися на двох темах: фронті та бригадах наступу", — йдеться у повідолменні. 

Під час засідання доповідали головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, а також керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Вони розповіли про оперативну обстановку на фронті, забезпечення боєприпасами, прогноз дій противника на найближчий час.

Окрім цього, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відзвітував про підготовку бригад Національної гвардії та прикордонників. 

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Повідомлення про Ставку. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський зателефонував премєру-міністру Британії Ріші Сунаку 19 червня. Лідери, зокрема, обговорили оборонні потреби нашої держави та продовження подальшої співпраці між країнами

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