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Зеленский провел военный кабинет: детали

12 сентября 2023 12:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский провел военный кабинет: детали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 12 сентября Президент Украины Владимир Зеленский провел военный кабинет. По его словам, говорили только о фронте и подготовке к встречным действиям врага.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своих соцсетях.

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"Узкий круг людей. Узкий круг вопросов. Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления, направления, прогнозы, обеспечения, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок", — сказал Президент.

Он добавил, что также обсуждали подготовку к встречным действиям врага, в частности:

  • возведение укреплений,
  • усиление наших защитников на соответствующих участках,
  • данные разведок о датах и направлениях.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ. По его словам, это "не кино на полтора часа".

Также мы писали, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его команда должна быть готова к долгой войне. По его словам, он готов.

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