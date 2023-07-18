Зеленский провел заседание Ставки и наградил воинов: главное с обращения
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего. На заседании докладывали военные, разведка, СБУ и МВД.
Об этом сообщил глава государства в своем вечернем обращении.
Заседание Ставки
По его словам, основными вопросами стали:
- защита украинских портов,
- продолжение продовольственного экспорта морем.
"Вопросы понятны — ситуация на передовой, все горячие направления — от Купянского до Херсонской области, Донецкая область, южные районы Запорожской области. Рассмотрели вопросы поставки боеприпасов и защиты от российских ракетных и дроновых ударов", — подчеркнул он.
Вопросы религии
Также Зеленский провел совещание по поводу духовной независимости Украины, будущих шагов для защиты прав и законных интересов украинцев в сфере религиозных отношений. По его словам, скоро будут новости.
Реабилитационные центры
Кроме того, министр здравоохранения и министр социальной политики представили концепцию создания сети центров по реабилитации в Украине.
"Разный уровень и функционал, но абсолютно необходимые услуги реабилитации. Уже началась реализация. Министры представят все детали", — отметил Зеленский.
Поддержка Японии
Президенту удалось пообщаться с руководителем Японского агентства международного сотрудничества. В агентстве сейчас реализуют программу экстренного восстановления Украины. Объем программы составляет полмиллиарда долларов.
"А в целом за время с начала полномасштабной агрессии это Японское агентство уже предоставило Украине поддержки более чем на миллиард долларов. И у нас есть потенциал для увеличения сотрудничества — именно об этом говорили: разминирование, энергетика, проекты в инфраструктуре, образование. Очень важно — строительство реабилитационных центров для преодоления последствий войны", — добавил глава государства.
Награждение воинов
Зеленский также подписал семь указов о награждении украинских военных, а именно 1 255 защитников.
Напомним, ранее Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. По его словам, обсудили ситуацию с зерном и договорились о сотрудничестве.