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Зеленский провел заседание Ставки и наградил воинов: главное с обращения

18 июля 2023 23:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский провел заседание ставки и наградил воинов: главное с обращения
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего. На заседании докладывали военные, разведка, СБУ и МВД.

Об этом сообщил глава государства в своем вечернем обращении.

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Заседание Ставки

По его словам, основными вопросами стали:

  • защита украинских портов,
  • продолжение продовольственного экспорта морем.

"Вопросы понятны — ситуация на передовой, все горячие направления — от Купянского до Херсонской области, Донецкая область, южные районы Запорожской области. Рассмотрели вопросы поставки боеприпасов и защиты от российских ракетных и дроновых ударов", подчеркнул он.

Вопросы религии

Также Зеленский провел совещание по поводу духовной независимости Украины, будущих шагов для защиты прав и законных интересов украинцев в сфере религиозных отношений. По его словам, скоро будут новости.

Реабилитационные центры

Кроме того, министр здравоохранения и министр социальной политики представили концепцию создания сети центров по реабилитации в Украине.

"Разный уровень и функционал, но абсолютно необходимые услуги реабилитации. Уже началась реализация. Министры представят все детали", — отметил Зеленский.

Поддержка Японии

Президенту удалось пообщаться с руководителем Японского агентства международного сотрудничества. В агентстве сейчас реализуют программу экстренного восстановления Украины. Объем программы составляет полмиллиарда долларов.

"А в целом за время с начала полномасштабной агрессии это Японское агентство уже предоставило Украине поддержки более чем на миллиард долларов. И у нас есть потенциал для увеличения сотрудничества — именно об этом говорили: разминирование, энергетика, проекты в инфраструктуре, образование. Очень важно — строительство реабилитационных центров для преодоления последствий войны", — добавил глава государства.

Награждение воинов

Зеленский также подписал семь указов о награждении украинских военных, а именно 1 255 защитников.

Напомним, ранее Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. По его словам, обсудили ситуацию с зерном и договорились о сотрудничестве.

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