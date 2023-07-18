Зеленський провів засідання ставки та нагородив воїнів: головне зі звернення

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача. На засіданні доповідали військові, розвідка, СБУ та МВС.

Про це повідомив глава держави у своєму вечірньому зверненні.

Читайте також:

Засідання Ставки

За його словами, основними питанням стали:

захист українських портів,

продовження продовольчого експорту морем.

"Питання зрозумілі — ситуація на передовій, усі гарячі напрямки — від Куп’янського до Херсонщини, Донецька область, південні райони Запорізької області. Розглянули питання щодо постачання боєприпасів і захисту від російських ракетних та дронових ударів", — наголосив він.

Питання релігії

Також Зеленський провів нараду щодо духовної незалежності України, майбутніх кроків для захисту прав і законних інтересів українців у сфері релігійних відносин. За його словами, скоро будуть новини.

Реабілітаційні центри

Крім того, міністр охорони здоровʼя та міністр соціальної політики представили концепцію заснування мережі центрів з реабілітації в Україні.

"Різний рівень і функціонал, але абсолютно необхідні послуги реабілітації. Вже почалася реалізація. Міністри представлять усі деталі", — зазначив Зеленський.

Підтримка Японії

Президенту вдалося зустрітися із керівником Японського агентства міжнародного співробітництва. В агентстві наразі реалізовують програму щодо екстреної відбудови України. Обсяг програми становить півмільярда доларів.

"А загалом за час від початку повномасштабної агресії це Японське агентство вже надало Україні підтримки на понад мільярд доларів. І в нас є потенціал для збільшення співпраці — саме про це говорили: розмінування, енергетика, проекти в інфраструктурі, освіта. Дуже важливо — будівництво реабілітаційних центрів для подолання наслідків війни", — додав глава держави.

Нагородження воїнів

Зеленський також підписав сім указів про нагородження українських військових, а саме 1 255 захисників.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. За його словами, обговорили ситуацію з зерном та домовилися про співпрацю.