Зеленский рассказал, почему Украина еще не идет в контрнаступление
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ требуется больше времени для начала долгожданного контрнаступления против российских войск, поскольку военные ожидают доставки обещанной помощи.
Об этом пишет BBC News.
Почему Украина еще не идет в контрнаступление
Издание отмечает, что ожидаемая атака может оказаться решающей в войне, кардинально перекраивая линии фронта, которые месяцами оставались неизменными. Это также будет решающим испытанием для Украины, стремящейся доказать, что оружие и оборудование, полученное от Запада, могут привести к значительным успехам на поле боя.
Владимир Зеленский назвал боевые бригады, некоторые из которых были обучены странами НАТО, "готовыми", но сказал, что армии все еще нужны "некоторые вещи", в том числе бронированная техника, которая "поступает партиями".
"С тем, что мы уже имеем, мы можем идти вперед и, я думаю, добиться успеха. Но мы потеряем много людей. Я считаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам все равно нужно немного больше времени", — сказал он.
Когда и где произойдет украинское наступление — военная тайна.
Напомним, недавно глава МИД Дмитрий Кулеба дал совет западным странам, чтобы они не воспринимали будущее контрнаступление Украины как последнее. Поскольку, в случае необходимости, Украина будет готовиться к следующим операциям, чтобы освободить свои территории.