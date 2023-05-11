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Зеленский рассказал, почему Украина еще не идет в контрнаступление

11 мая 2023 12:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский рассказал, почему Украина еще не идет в контрнаступление
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ требуется больше времени для начала долгожданного контрнаступления против российских войск, поскольку военные ожидают доставки обещанной помощи.

Об этом пишет BBC News.

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Издание отмечает, что ожидаемая атака может оказаться решающей в войне, кардинально перекраивая линии фронта, которые месяцами оставались неизменными. Это также будет решающим испытанием для Украины, стремящейся доказать, что оружие и оборудование, полученное от Запада, могут привести к значительным успехам на поле боя.

Владимир Зеленский назвал боевые бригады, некоторые из которых были обучены странами НАТО, "готовыми", но сказал, что армии все еще нужны "некоторые вещи", в том числе бронированная техника, которая "поступает партиями".

"С тем, что мы уже имеем, мы можем идти вперед и, я думаю, добиться успеха. Но мы потеряем много людей. Я считаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам все равно нужно немного больше времени", — сказал он.

Когда и где произойдет украинское наступление — военная тайна.

Напомним, недавно глава МИД Дмитрий Кулеба дал совет западным странам, чтобы они не воспринимали будущее контрнаступление Украины как последнее. Поскольку, в случае необходимости, Украина будет готовиться к следующим операциям, чтобы освободить свои территории.

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