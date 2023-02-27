Зеленский рассказал, как иранские дроны сегодня атаковали Украину
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как иранские дроны атаковали Украину. По его словам, удалось сбить одиннадцать из четырнадцати, однако были и попадания.
Об этом он сказал в вечернем обращении.
-
Twitter консульства США в Милане "хакнули" и разместили флаги Украины и нацистского режима
-
США перечислили Украине первые 1,2 миллиарда долларов экономической помощи
-
Как распознать повышенный уровень холестерина по глазам: ответ кардиолога
-
Какой праздник отмечают 28 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день
-
Ученый рассказал, за счет чего удалось выжить украинскому бизнесу в первый год войны
-
В Деснянском районе столицы проведут тестирование обновленной системы оповещения: детали
-
Заместитель главы МВД Польши не исключил отмену пограничного движения с Беларусью
-
9 из 10 бизнесов в Украине ощутили на себе влияние ракетных атак, — ЕБА
-
Зима в Украине завершится спокойно: прогноз погоды на завтра
-
Эксперты назвали сумму потерь украинского бизнеса от войны в 2022 году
Подробности
В результате атаки иранскими дронами были ранены трое работников ГСЧС в Хмельницком, двое спасателей — погибли.
"Собственно, прежде всего нам и нужен авиационный компонент ПВО — современные боевые самолеты, чтобы можно было обезопасить от российского террора всю территорию нашего государства. ПВО полноценно тогда, когда обеспечивается, в частности и авиацией. Современной авиацией. Наши летчики вместе с нашими зенитчиками, вместе со всеми воинами и специалистами наших Воздушных сил уже делают большую работу", — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина полностью сможет защитить небо, когда будет убрано авиационное табу в отношениях с партнерами.
Напомним, ночью 27 февраля российские войска атаковали Хмельницкую область дронами. В результате обстрелов есть попадания и жертвы.
Также мы писали, Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что российские оккупанты зря пришли на чужие земли. И что украинцы обязательно победят эту войну, для этого у нас есть все необходимое.