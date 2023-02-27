Зеленский рассказал, как иранские дроны сегодня атаковали Украину

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как иранские дроны атаковали Украину. По его словам, удалось сбить одиннадцать из четырнадцати, однако были и попадания.

Об этом он сказал в вечернем обращении.

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В результате атаки иранскими дронами были ранены трое работников ГСЧС в Хмельницком, двое спасателей — погибли.

"Собственно, прежде всего нам и нужен авиационный компонент ПВО — современные боевые самолеты, чтобы можно было обезопасить от российского террора всю территорию нашего государства. ПВО полноценно тогда, когда обеспечивается, в частности и авиацией. Современной авиацией. Наши летчики вместе с нашими зенитчиками, вместе со всеми воинами и специалистами наших Воздушных сил уже делают большую работу", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина полностью сможет защитить небо, когда будет убрано авиационное табу в отношениях с партнерами.

Напомним, ночью 27 февраля российские войска атаковали Хмельницкую область дронами. В результате обстрелов есть попадания и жертвы.

Также мы писали, Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что российские оккупанты зря пришли на чужие земли. И что украинцы обязательно победят эту войну, для этого у нас есть все необходимое.