Зеленський розповів, як іранські дрони сьогодні атакували Україну

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, як іранські дрони атакували Україну. За його словами, вдалося збити одинадцять із чотирнадцяти, однак були й влучання.

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

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Внаслідок атаки іранськими дронами було поранено трьох працівників ДСНС у Хмельницькому, двоє рятувальників — загинули.

"Власне, передусім тому нам і потрібен авіаційний компонент ППО — сучасні бойові літаки, щоб можна було убезпечити від російського терору всю територію нашої держави. ППО повноцінна тоді, коли забезпечується, зокрема й авіацією. Сучасною авіацією. Наші льотчики разом із нашими зенітниками, разом з усіма воїнами і фахівцями наших Повітряних сил уже роблять велику роботу", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна повністю зможе захистити небо, коли буде прибрано авіаційне табу у відносинах із партнерами.

Нагадаємо, уночі 27 лютого російські війська атакували Хмельницьку область дронами. Внаслідок обстрілів є влучання та жертви.

Також ми писали, Президент України Володимир Зеленський нагадав, що російські окупанти даремно прийшли на чужі землі. І що українці неодмінно переможуть цю війну, адже для цього у нас є все необхідне.