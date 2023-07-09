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Зеленский рассказал, когда могут состояться переговоры с Путиным

9 июля 2023 20:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский рассказал, когда могут состояться переговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда могут пройти переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, для этого бойцы ВСУ должны выйти на границы Крыма.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью ABC News.

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Переговоры с Путиным

"Ну, это абсолютно ясная, логическая риторика. Очень вероятно, что Путин будет вынужден искать диалог с цивилизованным миром, в отличие от того, как это было до полномасштабного вторжения, потому что он будет ослаблен", — сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что никогда не согласится уступить любую территорию российским оккупантам.

Напомним, в субботу, 8 июля, было ровно 500 дней с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто сражается за свободу.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на сторонников России на Западе. По его словам, поддержка действий оккупантов РФ сейчас равнозначна протеррористической позиции, ведь захватчики продолжают убивать мирных людей.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский публично поспорил с президентом Болгарии Руменом Радевым относительно военной помощи. Он подверг критике его за пророссийскую позицию.

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