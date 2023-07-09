Зеленський розповів, коли можуть відбутися переговори з Путіним

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський розповів, коли можуть відбутися переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, для цього бійці ЗСУ повинні вийти на кордони Криму.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю ABC News.

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Переговори з Путіним

"Ну, це абсолютно ясна, логічна риторика. Дуже ймовірно, що Путін буде змушений шукати діалог із цивілізованим світом, на відміну від того, як це було до повномасштабного вторгнення, тому що він буде ослаблений", — сказав Зеленський.

Український лідер додав, що ніколи не погодиться поступитися будь-якою територією російським окупантам.

Нагадаємо, у суботу, 8 липня, було рівно 500 днів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто б'ється за свободу.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на прихильників Росії на Заході. За його словами, підтримка дій окупантів РФ зараз рівнозначна протерористичній позиції, адже загарбники продовжують вбивати цивільних людей.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський публічно посперечався з президентом Болгарії Руменом Радевим щодо військової допомоги. Він розкритикував його за проросійську позицію.