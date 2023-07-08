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"Ідемо вперед": Зеленський оприлюднив потужне відео до 500-го дня війни

8 липня 2023 17:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"Ідемо вперед": Зеленський оприлюднив потужне відео до 500-го дня війни
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У суботу, 8 липня, рівно 500 днів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто б'ється за свободу.

Також глава держави оприлюднив потужне відео. 

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500 днів війни

"500 днів повномасштабної війни. І жодного дня слабкості. Дякую всім, хто бʼється заради свободи та незалежності України!" — заявив Зеленський. 

Нагадаємо, на 500-й день війни Президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний, звернувся до українців та подякував усім, хто воює у Чорному морі.

Окрім того, міністр оборони Олексій Резніков нагадав українцям про успіхи ЗСУ і з чого все починалось.

Також ми писали, що на 500-й день війни в Україну з Туреччини повернулися командири "Азова". У вересні їх повернули з російського полону.  

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