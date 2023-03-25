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Зеленский рассказал, когда Украина сможет начать контрнаступление

25 марта 2023 11:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вооруженные силы Украины не могут начать планировавшееся на весну 2023 года контрнаступление из-за нехватки оружия, боеприпасов и истребителей.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью японской газете Yomiuri

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Глава государства подчеркнул, что Украина пока не способна начать операцию и отправить войска на поле боя.

Зеленский признал, что ситуация на востоке Украины является неблагоприятной, в основном из-за дефицита боеприпасов. Президент выразил надежду на получение поддержки со стороны международных партнеров и ожидает поступления боеприпасов от них.

Также Зеленский отметил, что российская армия ежедневно использует втрое больше боеприпасов, чем украинские вооруженные силы. В связи с этим, Украина находится в сложной ситуации и нуждается в дополнительной поддержке для проведения успешного контрнаступления против агрессора.

Напомним, по словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, украинское контрнаступление может начаться с апреля-мая и это план, предусматривающий способности Украины. Для этого необходимо несколько человек, танки, которые должны идти в паре с боевыми машинами пехоты, дальнобойные ракеты и прикрытия с воздуха.

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